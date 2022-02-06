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Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко может лишиться многомиллионного наследства. Это произойдет, если ее брак с артистом будет признан фиктивным, сообщил юрист Михаил Алексеев. Об этом сообщает "Рамблер".
Foto: Zirki.info
Foto: Zirki.info

Градский и Коташенко были вместе с 2003 года. За долгие годы совместной жизни у них появилось двое сыновей, однако отношения они так и не узаконили. Расписались они лишь осенью прошлого года, всего за пару недель до смерти артиста.

Михаил Алексеев считает, что вдова композитора получит в наследство только то, что Градский нажил за период их короткого брака, поэтому Коташенко не следует рассчитывать на дома, квартиры и другое имущество. Также юрист считает, что вдова композитора может и вовсе ничего не получить в наследство, так как ее брак с артистом вполне могут признать фиктивным.

«Союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью, семья-то была уже до этого, а какие-то иные факторы. И это уже основание для оспаривания», — объяснил Алексеев в беседе с изданием kp.ru.

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