"Важно не потерять человечность". Елена Кравец рассказала о войне, дочери и Зеленском

Елена Кравец, как и Владимир Зеленский является уроженкой Кривого Рога, а ее муж — кум президента Украины. По ее словам, Зеленского сейчас поддерживают в любом городе Украины, будь то Кривой Рог, Киев или Харьков.

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"Я думаю, мы все внутренне даже благодарим судьбу, что в эти времена во главе страны именно он, а не кто-то другой, потому что мы не знаем, как сложились бы обстоятельства, если бы его не было. В нем все уверены, на него очень много возложено сегодня надежд. И самое главное - он это все оправдывает", — пояснила она.

24 февраля для Елены не только день начала горячей фазы войны, но и день рождения ее дочери Марии. Актриса рассказала, что тот день для семьи прошел в панике, суете, неопределенности и страхе: "Вот такой день рождения. Ее поздравляли и в то же время писали: "Что вы? Где вы? Как вы? Вы в безопасности? Вы уезжаете?". Это какая-то фантасмагория была, очень непростой день".

"Машке я подарила колечко с ее буквой и это был, наверное, самый трогательный момент. Мы, конечно, разревелись. Я так хотела сделать ей подарок, у нее запланирован был стол на вечер и вечеринка с друзьями. Там очень много должно было быть ее ровесников, но все ограничилось одним колечком. Оно сейчас кочует с нами из страны в страну, из города в город, как некое такое напоминание, что день рождения все-таки", — призналась Елена.

Новости она смотрит выборочно, все подряд не смотрит, говорит, что нельзя все через себя пропускать. Кравец отметила, что смотрит видео Алексея Арестовича — советника Зеленского. Актриса предпочитает смотреть аналитику, а не просто новости.

"Я не открываю даже некоторые ссылки, потому что я знаю, что я не выдержу. Я смотрю не новости, а именно аналитику. И как-то утверждаюсь, укрепляюсь в той вере, в мысли, что да, наступление будет по определенным причинам, и Алексей рассказывает почему. Также он говорит, что потом последует контрнаступление и оно будет 101%. И я цепляюсь за эту часть новостей!", — с надеждой подчеркнула она.

Когда война закончится, Елена Кравец надеется вернуться домой. Однако, по ее словам, в Польше ее и дочь приняли очень хорошо. "Это что-то невероятное, это какой-то акт человеческой, невиданной щедрости и какие-то безапелляционные шаги люди делают: то они бесплатно нас кормили, то ездили и покупали детям игрушки, хотя мы особо не нуждались так тогда".

Кравец заявила, что очень важно не потерять человечность во время войны, потому что тогда ты становишься похожим на агрессора, а он этого и добивается.

"Они же хотят, чтобы нас не было! Не в смысле физически, а чтобы мы были как они, как сторона тьмы. Мы должны замыкать зло на себе, не пускать его дальше. Страны, в которых нас поддерживают, это как раз сторона света. Помощь, поддержка, вера, надежда, участие, взаимовыручка какая-то — это все про жизнь", — сказала она.

Кроме того, Елена подчеркнула, что она понимает — не все русские и россияне поддерживают войну. По ее словам, многие ее знакомые уехали из России, но они продолжают поддерживать Украину и оставаться собой.

"Мне кажется, это важно, когда ты не предаешь себя в угоду режиму, когда ты не говоришь себе: ладно, я как-то подстроюсь, это же моя страна. Эта страна, к сожалению, стала пособником зла и поставщиком смерти. Оставаться там, значит разрешать ей это. Они сейчас даже в более сложной ситуации, чем мы. Потому что нам хотя бы есть, куда вернуться, а у них уже нет дома", — подытожила Елена Кравец.

В странах Балтии прошли благотворительные концерты "Добрый вечер! Мы из Украины" с участием украинских звезд.

Известные украинские артисты и комики, в том числе Елена Кравец, выступили, чтобы помочь детям Украины. Все средства от продажи билетов будут направлены фонду Маши Ефросининой.