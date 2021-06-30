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Российская певица Анжелика Варум в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о проблемах в браке с Леонидом Агутиным.
Варум рассказала о браке с Агутиным: "Как на войне"
© Vida Press

Пара вместе уже более 20 лет. Артистка почти не затрагивает тему личной жизни, но иногда она все же делает исключение. Варум очень трепетно говорит о своих отношениях с супругом. По словам звезды, с возрастом муж стал более нежным и даже сентиментальным.

Впрочем, первые два года брака были вовсе не сахар. И хотя Варум очень положительно отзывается об Агутине, она не скрывает, что и в их семье были определенные сложности. Этап притирки стал непростым для Анжелики. Знаменитость до сих пор удивляется, как смогла справиться со всеми испытаниями.

«Чувствовала себя как на войне. И на этой войне мы с мужем то сдавали, то опять отвоевывали свои позиции до тех пор, пока не разобрались каждый в своих правах», – поделилась подробностями Варум.

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