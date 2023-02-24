20 декабря прошлого года жюри присяжных признало Вайнштейна виновным по новому делу - в общей сложности ему грозило до 24 лет заключения.

На суде 70-летний кинопродюсер заявлял, что не знаком с женщиной, которая подала против него иск, и отверг обвинения в свой адрес.

Женщина, уроженка России, фигурировала в материалах дела под вымышленным именем "Джейн Доу номер один". Ее личность не раскрывается.

На суде она рассказала, что в 2013 году жила в Италии, а в феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. По ее словам, Вайнштейн пришел к ней в гостиницу в Беверли-Хиллз и принудил ее к оральному сексу.

"Я сама себя уничтожала. Я чувствовала себя очень виноватой. Прежде всего потому, что открыла ему дверь", - сказала потерпевшая.

Всего в рамках этого дела рассматривались обвинения со стороны четырех женщин, в том числе выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг.

По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

Адвокаты продюсера доказывали, что все происходило по обоюдному согласию: женщины сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком.

По предыдущему делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах Вайнштейн был приговорен в 2020 году к 23 годам заключения.

Харви Вайнштейн - один из основателей кинокомпании Miramax и один из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда в прошлом.

Славу Харви Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.