Цитаты из выступления Симоньян на одном из федеральных телеканалов России широко разошлись в СМИ и соцсетях. Там она назвала Галкина мразью, а также заявила, что он лицемерно "женился на пожилой женщине".
На слова Симоньян отреагировала российская телеведущая, юрист и общественный деятель Катя Гордон. "Когда ты от нашего имени что-то говоришь, нам стыдно", - сказала она в своем видеообращении к главреду RT.
Аллу Пугачеву и ее супруга поддержала и Лайма Вайкуле, опубликовавшая пост в соцсетях. "Не вижу возможности промолчать, - написала она. - Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. (...) Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? (...) Вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу".
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