В возрасте 32 лет скончался актер Ростислав Гулбис

"Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру", — рассказала его агент Екатерина Гольцман.
Она уточнила, что прощание с актером запланировано на субботу, Ростислава Гулбиса похоронят на Ваганьковском кладбище.
Гулбис сыграл в "Полицейском с Рублевки" Олега Елисеева. Одной из последних его ролей стала роль лейтенанта Коломийца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения".
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