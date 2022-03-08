В Украине задержали сына и внука певицы Софии Ротару. Они пытались сбежать в Молдову

Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и проводник — гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны.
Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко — сын и внук известной украинской певицы Софии Ротару.
Напомним, что из-за российской агрессии в Украине ввели военное положение и запретили покидать страну украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.
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