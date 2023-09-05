05 сентября 2023 г. 15:52

В Таллинне задержали актера Алексея Панина

 
rus.delfi.ee
ФОТО: Стопкадр

Анонимный источник рассказал RusDelfi, что приключения Алексея Панина начались еще ночью, говорят, что он зачем-то стучался в двери к людям, думая, что находится в отеле, также говорят, что он бил посуду.


„В 2:45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи. „Спаси, забери меня,“ - говорил он. Я сразу же попыталась понять, что происходит, на дворе ночь. Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей находится в участке на Пинна, 4 и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час.

Также меня предупредили, что доставят его в вытрезвитель.

Я проверяю в телефоне, когда он последний раз был в сети, и там показывает время 5 утра, Алексей предупреждал о проблемах с зарядкой“, - рассказал анонимный источник.

Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердили задержание Алексея Панина.

„Мужчину отправили на протрезвление, поскольку он в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению (проступок против собственности)“.

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