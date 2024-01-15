В Таиланде приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина

О приостановке продаж билетов на концерты Галкина в Паттайе и на Пхукете сообщает телеграм-канал "База". ТАСС, в свою очередь, пишет об отмене выступлений Галкина со ссылкой на "источник в развлекательной индустрии" Таиланда.

Концерты должны были состояться 24 и 26 января.

По словам собеседника ТАСС, "местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены".

Максим Галкин с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступает против войны.

В 2022 году он покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы "Сегодня вечером" на Первом канале, а позже – признали иностранным агентом.