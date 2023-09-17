В России умер поэт-песенник Николай Добронравов

"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", - написал Басков на своей странице в Instagram. В сообщении "Экспресс-газеты" говорится, что Добронравов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

В декабре 2020 года у поэта и его супруги обнаружили коронавирус. Их госпитализировали, из больницы Добронравова и Пахмутову были выписаны в январе 2021 года.

Жизненный и творческий путь Николая Добронравова

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году - Московский городской педагогический институт имени Потемкина.