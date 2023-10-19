В Подмосковье найдены убитыми сын и тёща Стаса Намина

Следственный комитет в сообщении об убийстве пенсионерки и её 30-летнего внука в деревне Крюково Истринского района не раскрывает личности погибших. На телах жертв, говорится в сообщении, колото-резанные раны, на месте преступления найдены нож и молоток. Возбуждено уголовное дело.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, и собеседник, близкий к МВД, сообщили, что убиты Прасковья Ткаченко и Артём Микоян (настоящее имя Стаса Намина — Анастас Микоян)

По данным Mash и 112, по подозрению в убийстве задержан брат погибшего — 39-летний Роман Микоян. По версии следствия, он сначала ударил по голове 85-летнюю Полину Ткаченко, после, уже на улице, напал с ножом на брата Артёма. "База" пишет, что Роман Микоян после убийства сам вызвал полицию. По версии Mash и 112, мотивом убийства мог быть имущественный спор между родственниками.