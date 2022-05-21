"В Мариуполе полночь. Кошмары снятся каждую ночь". Новая песня Земфиры "Мясо" — о войне в Украине

Песня записана при участии постоянного соавтора Земфиры Дмитрия Емельянова и ее племянников Артема и Артура Рамазановых-Остапенко.

Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео.

Ранее Земфира уже высказывалась о войне в Украине. 24 февраля она опубликовала пост со словами: “Нет войне”. В тот же день на концерте в Москве певица исполнила песню “Не стреляйте”. Затем в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: “Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны”. Позже его удалили.

17 марта Земфира опубликовала видео “Не стреляйте”, которое сопровождалось кадрами боевых действий в Украине и их последствиями. Через неделю певица посетила в Лондоне концерт Оксимирона под лозунгом “Русские против войны” (“Russians Against War”) и в поддержку украинских беженцев, опубликовав фото из-за кулис с рэпером и лидером “Аквариума” Борисом Гребенщиковым.