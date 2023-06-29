29 июня 2023 г. 10:40

В Лондоне начинается суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальном насилии

 
bbcrussian.com
Kevin Spacey
Kevin Spacey
ФОТО: Scanpix
Процесс продлится четыре недели. Планируется, что Спейси будет лично присутствовать на каждом слушании. К началу первого заседания он прибыл без опоздания в окружении своих адвокатов.

Актера обвиняют по 12 эпизодам различной степени тяжести. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

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bbcrussian.com
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