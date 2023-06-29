В Лондоне начинается суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальном насилии

Актера обвиняют по 12 эпизодам различной степени тяжести. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.