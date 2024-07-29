2024.07.29 13:18

В день закрытия фестиваля Laima Rendezvous неожиданно выступил Максим Галкин

 
rus.DELFI.lv
Maksimas Galkinas
Maksimas Galkinas
ФОТО: Scanpix

28 июля в концертном зале „Дзинтари“ прошел третий - и завершающий - день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Сюрпризом для всех гостей стал концерт Максима Галкина, который не был заявлен в программе.

В концерте третьего дня приняли участие: Андрей Макаревич; французский „Фредди Меркьюри“ Lucky Love; гости из Грузии - Нино Катамадзе, Стефане Мгебришвили и Николоз Рачвели; певцы Михал Шпак (Польша) и Уку Сувисте (Эстония) и латвийские исполнители Мария Наумова, Musiqq, Citi Zēni, Интарс Бусулис, Маркус Рива и другие.

Настоящим сюрпризом стало появление на сцене Максима Галкина, который снова запел на латышском. Алла Пугачева, которая пришла в стильной широкополой шляпе, наблюдала за концертом из зрительного зала.

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