"Уравновешенная и популярная". Кейт — принцесса, покорившая сердца британцев

В видеообращении 42-летняя Кэтрин, урожденная Кейт Миддлтон, сказала, что эта новость стала «огромным шоком» после «невероятно трудной пары месяцев», но она в порядке и чувствует себя «сильнее с каждым днем».

Подробности рака не раскрываются, но Кенсингтонский дворец заявил, что уверен в полном выздоровлении принцессы.

Кейт объяснила, что, когда в январе ей сделали операцию на брюшной полости, о наличии у нее рака не было известно.

Тот факт, что с тех пор она не возобновляла официальную деятельность, послужил почвой для многочисленных слухов о том, что с ней происходит.

Кейт познакомилась с принцем Уильямом в сентябре 2001 года во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Их свадьбу в Вестминстерском аббатстве спустя 10 лет смотрели по телевизору миллионы людей во всем мире. С тех пор у пары появилось трое детей.