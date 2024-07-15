Умерла звезда американских сериалов Шеннен Доэрти

„С тяжелым сердцем подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после продолжительной болезни“, - цитирует журнал People слова представителя Доэрти Лесли Слоан.

Доэрти открыто рассказала о своей борьбе с раком молочной железы, публично объявив в 2015 году, что проходит курс лечения от этого заболевания. Болезнь удалось остановить, но в 2019 году она вернулась с новой силой.

Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, штат Теннесси, и сниматься начала еще ребенком. В 11 лет она сыграла Дженни Уайлдер в „Маленьком домике в прерии“. В 1988 году снялась в черной комедии „Верески“, ставшей впоследствии культовым фильмом.