2024.07.15 10:17

Умерла звезда американских сериалов Шеннен Доэрти

 
Шоубиз
Shannen Doherty
Shannen Doherty
ФОТО: Instagram

13 июля скончалась американская актриса Шеннен Доэрти, наиболее известная по роли в телесериале 1990-х годов „Беверли-Хиллз, 90210“, сообщает Reuters. 53-летняя актриса долго боролась с раком, который у нее выявили в 2015 году.

„С тяжелым сердцем подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после продолжительной болезни“, - цитирует журнал People слова представителя Доэрти Лесли Слоан.

Доэрти открыто рассказала о своей борьбе с раком молочной железы, публично объявив в 2015 году, что проходит курс лечения от этого заболевания. Болезнь удалось остановить, но в 2019 году она вернулась с новой силой.

Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, штат Теннесси, и сниматься начала еще ребенком. В 11 лет она сыграла Дженни Уайлдер в „Маленьком домике в прерии“. В 1988 году снялась в черной комедии „Верески“, ставшей впоследствии культовым фильмом.

Мировую известность Доэрти получила благодаря роли Бренды Уолш в молодежном сериале „Беверли-Хиллз 90210“, который демонстрировался в Латвии в конце девяностых годов.

С 1998 по 2001 год Доэрти участвовала в фэнтезийном сериале „Зачарованные“.

Актриса также снималась в таких фильмах, как „Девочки просто хотят развлечься“ (1985) и „Крепость“ (2021).

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Источник
Шоубиз
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