Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

О смерти советской артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Ее смерть также подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов. Обстоятельства смерти народной артистки РСФСР пока неизвестны.
Умерла актриса Екатерина Градова 🙏🙏🙏— Андрей Малахов (@a_malahov) February 22, 2021
Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны". Позже сыграла в телефильме "Место встречи изменить нельзя". Служила в Московском академическом театре сатиры.
Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет с 1971 по 1976 годы, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.
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