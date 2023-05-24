Умерла певица Тина Тернер

В последние годы у нее были проблемы со здоровьем. Она пережила инсульт, боролась с онкологией и почечной недостаточностью.
О смерти певицы объявлено на ее официальной странице в "Инстаграме".
"Своей музыкой и безграничной жаждой жизни она завоевала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила будущих звезд, - говорится в сообщении. - Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам в наследство великий дар - свою музыку".
За свою карьеру Тина получила восемь премий "Грэмми" и дважды была включена в "Зал славы рок-н-ролла": первый раз в 1991 году в дуэте со своим первым партнером по сцене и мужем Айком (Ike & Tina Turner), второй - в 2021-м как сольный исполнитель.
Слава Тины Тернер началась в 1960-х, когда вместе с Айком они спели ставшие хитами песни Proud Mary и River Deep, Mountain High.
В 1978-м браку Тины и Айка пришел конец. Близкое окружение пары давало понять, что она не захотела больше терпеть его выходки.
Но мало кто верил, что одинокая темнокожая женщина сможет чего-либо добиться на сцене в Америке 1970х.
Но ее мощный и хриплый вокал вкупе с эксцентричными телодвижениями вскоре снискали ей славу королевы рок-н-ролла.
Записанный в 1984 году сингл What's Love Got to Do With It не только стал главным хитом Тины Тернер, но и частью всемирного музыкального наследия.
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