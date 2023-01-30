Актриса Лиза Лоринг, "оригинальная" и самая первая Уэнздей Аддамс, скончалась после того, как ее семья отключила Лоринг от системы жизнеобеспечения. Как пояснили СМИ родственники Лизы, у актрисы случился тяжелый инсульт, вызванный постоянным курением и высоким кровяным давлением.

Лиза Лоринг сыграла маленькую Уэнздей в американском сериале "Семейка Аддамс". Она снялась в 64 эпизодах между 1964 и 1966 годами. Для нее это была первая роль в кино, которую она получила в возрасте шести лет.

После нее роль мрачной девушки с косичками сыграли и другие актрисы (например, Кристина Риччи в фильмах "Семейка Аддамс" и "Ценности семейки Аддамс" в 1991 и 1993 годах). Совсем недавно роль Уэнздей сыграла Дженна Ортега в новом сериале Netflix, который завоевал широкую популярность.