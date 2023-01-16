Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Субиако в семье мастеров-мебельщиков. Она прославилась после роли в фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952) и картине "Собор Парижской Богоматери" (1956). Ее также хорошо помнят по кинофильмам "Приходи в сентябре", "Ночные красавицы" и "Соломенная вдова".

Всего она снялась более чем в 60 картинах, она считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов. Джина Лоллобриджида снималась с Хамфри Богартом, Фрэнком Синатрой и Жераром Филипом.

Лоллобриджида была награждена орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", а также была кавалером ордена Почетного легиона.

В 2018 году актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.