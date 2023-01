До этого она была доставлена в больницу после остановки сердца, сообщают американские СМИ.

Как передает издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Несколько позже мать Лизы Мари Присцилла Пресли подтвердила, что ее дочь скончалась. "С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - сказала она. Присцилла Пресли не сообщила о причинах смерти дочери.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза.

В 1994 году она поженилась с певцом Майклом Джексоном, это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году.

У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

Тогда она вместе со своей матерью со слезами на глазах наблюдала за тем, как сыгравший ее отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана.

Во время церемонии актер поблагодарил семью Элвиса Пресли за помощь в работе над байопиком.

"Спасибо вам большое - за то, что открыли для меня свои сердца, свои воспоминания и свой дом, - сказал Батлер. - Лиза Мари, Присцилла, буду вас любить всегда!"