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В субботу стало известно о смерти актрисы Инны Чуриковой. Ей было 79 лет.
Умерла актриса Инна Чурикова
© RIA/Scanpix

Чурикова известна по ролям в таких фильмах, как "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли", "Идиот" и других.

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