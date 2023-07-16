Умерла актриса и певица Джейн Биркин, муза Сержа Генсбура и законодательница мод

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты.

"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", - говорила тогда Биркин.

В сентябре 2021 года Биркин перенесла инсульт, после чего также была отменена серия ее концертов.

Англо-французская звезда родилась в Великобритании и начала свою карьеру актрисы в Лондоне в 60-е годы, в частности снявшись в картине "Фотоувеличение" у Микеланджело Антониони.

В 70-е годы она переехала во Францию, где продолжила сниматься в кино и также прославилась пением на французском языке.

Скандальная пара

Особую известность Биркин принесли отношения со скандальным французским певцом и автором песен Сержем Генсбуром, от которого у нее родилась дочь Шарлотта Генсбур, также известная певица и актриса.

Пара познакомилась во время съемок романтической комедии 1969 года «Слоган», вскоре после чего у них завязался бурный роман.