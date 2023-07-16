Умерла актриса и певица Джейн Биркин, муза Сержа Генсбура и законодательница мод

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты.
"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", - говорила тогда Биркин.
В сентябре 2021 года Биркин перенесла инсульт, после чего также была отменена серия ее концертов.
Англо-французская звезда родилась в Великобритании и начала свою карьеру актрисы в Лондоне в 60-е годы, в частности снявшись в картине "Фотоувеличение" у Микеланджело Антониони.
В 70-е годы она переехала во Францию, где продолжила сниматься в кино и также прославилась пением на французском языке.
Скандальная пара
Особую известность Биркин принесли отношения со скандальным французским певцом и автором песен Сержем Генсбуром, от которого у нее родилась дочь Шарлотта Генсбур, также известная певица и актриса.
Пара познакомилась во время съемок романтической комедии 1969 года «Слоган», вскоре после чего у них завязался бурный роман.
Дальнейшим творческим воплощением их отношений стал альбом того же года «Джейн Биркин/Серж Генсбур» со скандальной песней «Je t'aime moi non plus», на которой Биркин имитирует звуки, как при занятии сексом.
Песня была запрещена на радио в нескольких странах, а Ватикан осудил ее из-за откровенно сексуальную лирику, но в результате о Биркин и Генсбуре узнала международная аудитория.
В 1976 году Биркин снялась в одноименном откровенном фильме Генсбура, «Je t'aime moi non plus".
Пара оставалась вместе 12 лет, сохранив близость отношений и после расставания. Генсбур, который был на 18 лет старше Биркин, писал для нее песни еще многие годы. Он умер в 1991 году.
В 2020 году вышла книга дневников Биркин, в которых она рассказала, что интенсивный характер их отношений с Генсубром проявлялся и через насилие.
Но она часто защищала Генсбура публично, в том числе и против обвинений в харрасменте.
На вопрос газеты Times об их образе жизни она сказала: «Я не знаю, легко ли было детям иметь мать, появлявшуюся голой в журналах, и отца, сжигающего 500-франковые банкноты. Я надеюсь, что-то было сделано правильно".
Пара разошлась в 1981 году, и Биркин продолжила свою актерскую и певческую карьеру, выпустив альбомы, в числе которых Baby Alone in Babylone в 1983 году и Amour des Feintes в 1990 году.
До переезда во Францию и встречи с Генсбуром Биркин была замужем за британским композитором Джоном Барри до конца 1960-х годов. У них была дочь Кейт Барри, работавшая фотографом в индустрии моды. Она скончалась в 2013 году в возрасте 46 лет.
У Биркин есть третья, младшая дочь — музыкант, модель и актриса Лу Дуайон — от отношений с французским кинорежиссером Жаком Дуайоном.
Помимо фильмов 1960-х в числе актерских работ Биркин «Смерть на Ниле» (1978) и «Зло под солнцем» (1982) по романам Агаты Кристи.
В 2002 году она выпустила сольный альбом под названием Arabesque, а 2009-м - сборник концертных записей Jane at the Palace.
Икона моды
Благодаря своему непринужденному стилю в одежде Биркин также считалась законодательницей моды, а компания Hermes использовала ее имя для создания легендарной сумки Hermes Birkin, вариации которой входят в число самых дорогих дамских сумок в мире.
Как говорится на сайте Hermes, история сумки началась в 1984 году, когда Джейн Биркин летела в самолете рядом с тогдашним главой компании Жаном Луи Дюма. Биркин пожаловалась ему, что будучи молодой матерью, ей сложно найти элегантную, но в то же сремя функциональную сумочку.
"Прирожденный творец с острым чутьем, он сразу же набросал гибкую и вместительную прямоугольную сумку с полированным клапаном и седельным швом. С выделенным местом для детских бутылочек!", - сообщает сайт Hermes.
С тех пор сумки Hermes Birkin былими произведены во множестве разных дизайнерских вариаций, став символом статуса и успеха. Они стоят от 10 тысяч долларов, а самые эксклюзивные экземпляры - с бриллиантами - доходили до 2 млн долларов.