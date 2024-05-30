Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", — говорится в посте на странице актрисы во "ВКонтакте".

"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала она.