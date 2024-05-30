Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", — говорится в посте на странице актрисы во "ВКонтакте".
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала смерть матери в своем аккаунте в инстаграме.
"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала она.
Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Её мать, народная артистка России Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец Юрий Заворотнюк был телережиссёром, членом академии Российского телевидения. В 1988–1989 годах Анастасия училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но бросила его и в итоге окончила Школу-студию МХАТ.
Наибольшую популярность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня" (2004-2006). Также актриса сыграла в фильмах "Код Апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Наследник" и других. Она играла в Московском театре под руководством Олега Табакова.
В 2008 году нашла свое женское счастье с фигуристом Петром Чернышевым, в 2018 году родила от него дочь. Также у неё есть двое детей от предыдущего брака.