Он скончался в ночь на 21 января. "Рядом с ним была жена Дебора. Дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья навещали его в последние сутки", — рассказали представители артиста.

Музыкант около 60 лет провел на сцене, продал 100 млн копий своих альбомов по всему миру и снялся в 65 фильмах, среди которых "Бойцовский клуб", в котором он сыграл толстяка Боба, "Шоу ужасов Роки Хоррора", "Мир Уэйна". В последний раз появился на экранах в сериале "Доктор Хаус" в эпизодической роли.

Его альбом Bat Out of Hell остается в десятке самых продаваемых альбомов за всю историю музыки.

По официальной версии, псевдоним Meat Loaf музыкант взял, потому что прозвище meat (англ. "мясо") получил в два года из-за своей склонности к полноте от отца. В школе к этому слову добавилось слово loaf (англ. "буханка"). Начальные буквы прозвища повторяли начальные буквы его имени Марвин Ли.