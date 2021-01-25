О смерти эксперта моды и друга сообщила Лайма Вайкуле в Instagram.
"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", — подписала совместную фотографию певица.
Как сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник в окружении покойного, Шевчук скончался от перитонита. Утверждается, что стилисту стало плохо дома, для него вызвали бригаду скорой помощи. После срочной операции началось заражение, спасти мужчину не удалось. Что вызвало перитонит, не сообщается. 17 января Александр Шевчук еще был здоров — он общался с поклонниками в Instagram.
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