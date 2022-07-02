Художник-мультипликатор Леонид Шварцман ушел из жизни в возрасте 101 года, сообщил в субботу, 2 июля, шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.
Леонид Шварцман - народный художник РФ, лауреат премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Он родился 30 августа 1920 года в Минске, окончил школу при Ленинградском институте живописи. Работу на студии "Союзмультфильм" начал в 1948 году.
Известные работы Шварцмана
Леонид Шварцман является создателем персонажей более чем к 70 анимационным фильмам. Среди его самых известных работ - мультфильмы о Чебурашке и крокодиле Гене, Снежной королеве и котенке по имени Гав, а также - "Аленький цветочек", "Золотая антилопа" и "38 попугаев".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мужчина почувствовал себя обманутым: выбрал поставщика электричества, а потом получил информацию о смене тарифов
Советы ответственных учреждений необязательно защитят...
Военный эксперт: ПВО Литвы может дать по зубам российской военной авиации (2)
Что вооруженные силы Литвы и ее союзники по НАТО могут...
Коронавирус: в Литве идет подготовка к осени, решается вопрос вакцинации
С августа – четвертой дозой вакцины от коронавируса (...
Палангские предприниматели рассказали о ценах: на 20% пока ничто не подорожало
Теплый июнь радовал предпринимателей литовского...
Департамент миграции: в начале 2022 г. в Литве проживало больше 100 000 иностранцев
В последние годы растет количество иностранцев,...