Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы "Ласковый май".
Главные хиты группы: "Белые розы", "Лето", "Седая ночь", "Пусть будет ночь", "Тающий снег".
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