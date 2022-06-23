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Скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Сообщается, что он умер в домодедовской больнице. У него была острая сердечная недостаточность. Шатунову было 48 лет.
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
© RIA/Scanpix

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы "Ласковый май".

Главные хиты группы: "Белые розы", "Лето", "Седая ночь", "Пусть будет ночь", "Тающий снег".

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