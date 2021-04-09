В сообщении семьи музыканта отмечается, что он умер в больнице после нескольких дней на аппарате жизнеобеспечения. Рэперу было 50 лет.
В начале апреля DMX был госпитализирован после сердечного приступа, предположительно вызванного передозировкой наркотиков.
DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в Соединенных Шатах. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий, первые пять альбомов рэпера занимали первое место в чарте Billboard 200.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве фиксируют скачок смертности на дому: врачи предупреждают, к каким симптомам отнестись серьезно (115)
В прошлом году в Литве был зафиксирован самый высокий...
День в Шальчининкай: вопросы о любви и нелюбви к вакцинам без простых ответов (72)
С началом прививок от коронавируса Шальчининкайский...
В Литву идет тепло: в воскресенье воздух прогреется до 13 градусов
В выходные в Литве ожидается переменчивая погода,...
Европарламентарий раскритиковала правительство Шимоните: такого беспорядка еще не было, министры – как с Луны (50)
Европарламентарий социал-демократ Вилия Блинкявичюте...
Тесты на коронавирус в Литве можно найти и в некоторых аптеках (10)
Жители Литвы могут сами провериться, нет ли у них...