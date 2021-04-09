В сообщении семьи музыканта отмечается, что он умер в больнице после нескольких дней на аппарате жизнеобеспечения. Рэперу было 50 лет.

В начале апреля DMX был госпитализирован после сердечного приступа, предположительно вызванного передозировкой наркотиков.

DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в Соединенных Шатах. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий, первые пять альбомов рэпера занимали первое место в чарте Billboard 200.