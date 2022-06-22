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На 45-ом году жизни скончался певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Умер певец Пьер Нарцисс
© Soc. tinklo nuotr.

Причина смерти музыканта не указана.

Российский певец камерунского происхождения стал известным после участия в проекте "Фабрика звезд-2". Его хитом была песня "Шоколадный заяц". В 2006 году Нарцисса удостоили звания "Заслуженный артист Ингушетии".

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