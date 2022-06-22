Умер певец Пьер Нарцисс

Причина смерти музыканта не указана.

Российский певец камерунского происхождения стал известным после участия в проекте "Фабрика звезд-2". Его хитом была песня "Шоколадный заяц". В 2006 году Нарцисса удостоили звания "Заслуженный артист Ингушетии".