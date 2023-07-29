Умер один из крупнейших немецких писателей Мартин Вальзер

В 1998 году Вальзер заявил, что после преступлений национал-социализма прошло достаточно времени для того, чтобы с людей, не имеющих к ним прямого отношения, был снят груз исторической ответственности. Вальзер ввел в политический обиход Германии выражение "моральная дубина Холокоста". Тогдашний председатель Центрального совета евреев Германии Игнац Бубис (Ignatz Bubis) обвинил Вальзера в том, что тот разжигает в стране новый антисемитизм.

В 2002 году издатель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Франк Ширрмахер (Frank Schirrmacher) опубликовал открытое письмо в адрес Вальзера, в котором объяснил отказ публиковать новый роман писателя "Смерть критика" на страницах газеты, указав на антисемитизм. Ширрмахер обвинил писателя в использовании антисемитских клише и заклеймил роман как "документ ненависти". Письмо повлекло за собой дискуссию, в которой не все критики согласились с обвинениями в адрес Вальзера. "Я никогда даже представить себе не мог, что мой роман будет отвергнут под предлогом антисемитизма", - заявил сам писатель.