Умер Народный артист России Борис Невзоров

На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме "Россия молодая", Федотов в социальной драме "Дурак", директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане "Простые истины" и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале "Каменская".

Народный артист России Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал коронавирус. О дате прощания будет объявлено позже, оно пройдет в здании театра.

Ровно месяц назад, 18 января, ему исполнилось 72 года. Это не возраст для полного сил и творческих планов человека. Это не возраст для Малого театра, где артисты доживают до 100 лет и продолжают играть на сцене", — говорится в некрологе на сайте Малого театра. "Это очень большой актер, и это очень большое горе", - заявил Станислав Либин, режиссер сериала "Старец", в котором Невзоров сыграл главную роль провидца.

Невзоров родился в 1950 году в Краснодарском крае, но детство провел в Астрахани. Уже в 17 лет стал актером местного ТЮЗа, а через год поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Со второго курса актер отчислился, и во время "творческого отпуска" в течение года работал дворником. Затем поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1975-м.

За долгую карьеру актер сыграл более чем в ста фильмах и сериалах, но главной его любовью всегда оставался театр. С 1975-го по 2005 год Невзоров служил в Московском Новом драматическом театре, Театре им. Моссовета, ЦКДЮФ им. Горького и Московском драматическом театре им. Станиславского.

В 2005 году актер был принят в труппу легендарного Малого театра, где искусно перевоплощался в Василия Шуйского в постановке по произведению "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" Островского, в Короля Лира в трагедии Шекспира и в Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре" Гоголя. "Вершиной творчества Бориса Невзорова стал купец Александр Васильевич Ванюшин в пьесе Найденова "Дети Ванюшина". Актер играл драму позднего прозрения, непомерную боль отца, вдруг осознавшего, что в расчеловечивании его близких повинен он сам. Играл так, что слово "катарсис" напрашивалось само собой", — отмечает коллектив театра.

Широкую известность Невзорову принесли его работы в фильмах "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Дети солнца", "Сталинград", "Дурак". Телезрители запомнили его по съемкам в сериалах "Каменская", "Простые истины", "Марш Турецкого", "Последний министр" и "Дорогая Маша Березина".

Также он является режиссером фильма "У попа была собака" и одним из режиссеров телесериала "Женщина без прошлого".

В 1997 году Невзоров получил звание "Заслуженный артист России", в 2011-м — "Народный артист России".

Невзоров был женат трижды. У него есть сын и две дочери, младшей из них всего год.