Умер народный артист РФ Эмиль Верник

"Буквально пару часов назад ушел из жизни мой отец Эмиль Верник. От остановки сердца", - сообщил Верник.

Под руководством Верника было осуществлено более 200 радиопостановок. В них играли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.