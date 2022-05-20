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О том, что греческий композитор, один из первых авторов электронной музыки, скончался, сообщили его менеджеры. Вангелис (полное имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер во Франции, где находился на лечении после того, как у него обнаружили Covid-19.
Vangelis
Vangelis
© Vida Press

Музыкант начал свою карьеру ещё в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как “Огненные колесницы”, “Бегущий по лезвию” и “Антарктика”. За музыку к “Колесницам” в 1980 году он получил премию “Оскар”.

За 50 лет своей профессиональной деятельности Вангелис написал саундтреки почти к десятку кинокартин, а также записал десятки сольных студийных альбомов, а также сборников и совместных пластинок с другими исполнителями.

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