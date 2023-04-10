Велландер родился в 1952 году. С ABBA гитарист начал выступать с 1974 года.

Велландер принимал участие в создании 24 песен, среди которых хиты Intermezzo No.1 и Crazy World, а также в записи восьми альбомов коллектива.

Последний альбом ABBA с участием Велландера под названием Voyage вышел в 2021году после воссоединения участников группы. Распалась ABBA в 1982 году.

Велландер также выпустил семь сольных альбомов.