Велландер родился в 1952 году. С ABBA гитарист начал выступать с 1974 года.
Велландер принимал участие в создании 24 песен, среди которых хиты Intermezzo No.1 и Crazy World, а также в записи восьми альбомов коллектива.
Последний альбом ABBA с участием Велландера под названием Voyage вышел в 2021году после воссоединения участников группы. Распалась ABBA в 1982 году.
Велландер также выпустил семь сольных альбомов.
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