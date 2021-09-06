О смерти актера агентству Франс-пресс сообщил его адвокат Мишель Годес. "Он уже некоторое время плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", - сказал он.
Бельмондо был одним из самых ярких лиц кинематографической "Французской новой волны" - благодаря главной роли в фильме "На последнем дыхании" режиссера Жан-Люка Годдара, вышедшем в 1960 году.
Бельмондо был очень популярен в России и других странах бывшего Советского Союза. Фильмы с его участием неоднократно демонстрировались в кинотеатрах советские годы - и имели огромную аудиторию.
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