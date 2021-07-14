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Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин, передает РИА "Новости".
Alla Pugačiova, jos buvęs vyras Aleksandras Stefanovičius
Alla Pugačiova, jos buvęs vyras Aleksandras Stefanovičius
© Vida Press

"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.

По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.

Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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