Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

"Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице после приступа пневмонии. Рядом с ним находились его супруга Анна и сын Фергюс", – говорится в заявлении его семьи.

Майкл Гэмбон был вторым актером, исполнявшим роль Дамблдора. Он начал играть в третьей серии, заменив Ричарда Харриса, который скончался в 2002 году.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Карьеру актера он начал в Королевском национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. Он также сыграл в фильмах "Сонная лощина", "Король говорит!" и "Госфорд-парк", а также в сериалах "Доктор Кто" и "Эмма".