Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

 
"Настоящее время"
„Haris Poteris ir Azkabano mokinys“ (2004)
„Haris Poteris ir Azkabano mokinys“ (2004)
ФОТО: ACME film
Умер ирландский и британский актер театра и кино Майкл Гэмбон, сыгравший директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Об этом пишет Sky News со ссылкой на его семью.

"Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице после приступа пневмонии. Рядом с ним находились его супруга Анна и сын Фергюс", – говорится в заявлении его семьи.

Майкл Гэмбон был вторым актером, исполнявшим роль Дамблдора. Он начал играть в третьей серии, заменив Ричарда Харриса, который скончался в 2002 году.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Карьеру актера он начал в Королевском национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. Он также сыграл в фильмах "Сонная лощина", "Король говорит!" и "Госфорд-парк", а также в сериалах "Доктор Кто" и "Эмма".

Гэмбон четыре раза получал телепремию BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), а также был номинирован на премии "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003).

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