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Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет, сообщает Variety. Причины смерти не раскрываются. По сведениям Deadline, у актера было онкологическое заболевание.
Willie Garson
Willie Garson
© Vida Press

Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Актер наиболее известен по участию в сериале «Секс в большом городе», где он исполнил роль лучшего друга главной героини Стэнфорда Блэтча. Гарсон также снимался в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» 2008 и 2010 годов и был занят в продолжении сериала, которое сейчас готовит стриминговый сервис HBO Max.

Кроме того, Гарсон играл в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Твин Пикс», «Секретные материалы», фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем», «Маленький Манхэттен» и других.

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