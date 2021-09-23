Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Актер наиболее известен по участию в сериале «Секс в большом городе», где он исполнил роль лучшего друга главной героини Стэнфорда Блэтча. Гарсон также снимался в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» 2008 и 2010 годов и был занят в продолжении сериала, которое сейчас готовит стриминговый сервис HBO Max.

Кроме того, Гарсон играл в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Твин Пикс», «Секретные материалы», фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем», «Маленький Манхэттен» и других.