Тайлер умер у себя дома в Лос-Анджелесе. В последние годы рак распространился на его кости.
В сериале «Друзья» Тайлер сыграл официанта и менеджера кофейни Central Perk, в которой главные герои сериала часто проводили время.
По сюжету он был влюблен в героиню Рэйчел, героиню Дженнифер Энистон, которая работала официанткой в кофейне в первых сезонах.
Энистон написала в инстаграме, что без Тайлера «Друзья» были бы другим шоу. «Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь. Тебя будет так не хватать», — написала она.
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