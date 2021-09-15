Однако продажа билетов не прекращена, и их цена на сайте Kontramarka.ua доходит до 4490 гривен (около 170 долларов).

Организаторы концертов говорят, что им неизвестно о запрете музыканту посещать страну, хотя в "черном списке" министерства культуры Украины Валеев (Моргенштерн) Алишер Тагирович значится под номером 28.

"В июне этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - заявил информагентству УНИАН пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, решение основано на результатах лингвистической экспертизы, согласно которым Моргенштерн в своих песнях пропагандирует насилие, жестокость и употребление наркотиков, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций на концертах с его участием.

Инцидент в Одессе

Моргенштерн видит причину своих проблем в том, что 8 декабря 2019 года он выступил в одесском ночном клубе Palladium в день траура, объявленного в стране по восьми студентам и преподавателям, погибшим за четыре дня до этого при пожаре в колледже.

Обратившись к публике со сцены, Моргенштерн, обильно используя ненормативную лексику, заявил, что траур - это показуха, и лучше бы вместо него устроить "день крика" о том, что в городе должным образом не проводятся противопожарные проверки.

Многие украинцы возмутились как поступком Моргенштерна, так и поведением одесситов, отправившихся в такой день развлекаться.

"Если приезжий музыкант не уважает то, что происходит в нашей стране, то зачем вообще пускать такую пыль? Я даже не могу представить украинского артиста, который во время траура в Кемерово кричит со сцены: "На … траур". И боюсь представить, что бы с ним сделали", - высказался в "Инстаграме" украинский рэпер Ярмак.

Отмена концертов

Новые гастроли на Украине Моргенштерн начал планировать еще в прошлом году. В июле этого года он собирался выступить в тех же трех городах, но 28 июня минкульт Украины по представлению СБУ включил его в свой список нежелательных лиц.

21 июня Моргенштерн сообщил в "Инстаграме", что решил пока не ехать на Украину, опасаясь за свою жизнь. "Там начинаются какие-то штуки прикольные. Мне банально страшно, я не обманываю. Мне страшно ехать", - заявил он.

17 июля он обжаловал решение СБУ в окружном административном суде Киева. Решение по иску пока не вынесено.

В августе рэпер анонсировал новые концерты.

Кто такой Моргенштерн?

Артисту 23 года, он родился в Уфе, в сентябре 2020 года официально сменил фамилию Валеев на Моргенштерн, сказав, что ему надоело, что все называют это псевдонимом.

Моргенштерн начал как YouTube-блогер, а затем стал самым успешным и богатым российским исполнителем хип-хопа. Два его клипа и интервью российскому журналисту Юрию Дудю в прошлом году попали в топ YouTube на Украине.

Рэпер известен эпатажными текстами и поведением, и у него были проблемы и в России.

В декабре прошлого года прокуратура обратилась в Колпинский суд Санкт-Петербурга с просьбой заблокировать в интернете клип на его песню "Я съел деда", но эксперты в ходе слушаний не нашли в ней признаков экстремизма, кроме некорректного названия.

В апреле этого года Московское управление по борьбе с наркотиками требовало оштрафовать Моргенштерна на миллион рублей за пропаганду наркотиков в песне "Розовое вино-2".

Моргенштерном (в переводе с немецкого "утренняя звезда") называли средневековое оружие, тяжелый металлический шар с шипами, прикреплявшийся к булаве или кистеню. Рэпер вытатуировал у себя на лбу "число Зверя" 666, а на правой щеке - тот самый моргенштерн.

В июне этого года он инициировал интернет-кампанию по успешному сбору средств на лечение трехлетнего Ильи Худобы из города Тимашевска Краснодарского края, страдающего спинальной мышечной атрофией, и сам перечислил в три приема 10 миллионов 666 тысяч 666 рублей.

Об Украине, Крыме и Путине

Свое политическое кредо Моргенштерн выразил однажды в "Инстаграме": "Единственная задача всех СМИ - как можно сильнее рассорить нас. Я обожаю Украину, обожаю местных людей", добавив, что ему наплевать на политику.

В интервью Юрию Дудю 3 ноября 2020 года он заявил, что с удовольствием выступил бы в Крыму, но "в реальном мире, если я туда поеду, то меня в Украину потом не пустят".

Когда Дудь спросил, почему его собеседник называл Путина красавчиком, тот сказал, что политика здесь ни при чем.

"Путин красавчик не потому что он сделал что-то для страны крутое или правит отлично. Просто мощный мужик - и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир, у тебя четыре двойника, в Кремле сидишь", - заявил он.

Об Алексее Навальном рэпер сказал: "Он мощно двигается, но я вообще ему не верю".

"Раньше, когда я был opposite, я винил в своих неудачах других людей. а потом понял, что с миром бесполезно бороться. Перестал делить мир на хорошо и плохо. Есть один способ жить - это принимать все. Я занимаюсь своей жизнью, а на остальных мне до … [все равно]. Проблема наших людей в том, что они винят других. В том, что вы … [плохо] живете, виноваты только вы. Принимайте правила игры, изучите их, не боритесь с ними, а просто используйте. Нужно перестать ныть, винить верхушку, найти лазеечки и пользоваться ими", - определил он свою жизненную позицию.

31 августа этого года Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона "Чей Крым?", Моргенштерн ответил: "Крымчан", а на просьбу уточнить, кому, по его мнению, принадлежит территория, заявил: "Мне на это …[все равно]. Мне просто не интересно об этом говорить".

Он заявил, что считает правильными слова, сказанные им во время одесского концерта, но готов извиниться перед теми, кто нашел их обидными, а вообще пресса "все перекрутила".

Он сказал, что побоялся бы снова приехать в Одессу из-за угроз активиста Сергея Стерненко, который, как заявил рэпер, "убил человека и не сел".

При этом Моргенштерн признался, что обожает Украину. "В Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. Люди у вас добрые, душевные", заметил он.

Би-би-си направила запрос представителям исполнителя и ожидает ответа.