Участница группы "Måneskin" устроила в Вильнюсе бурную вечеринку: стояла за диджейским пультом в провокционном наряде

 
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„Måneskin“ bosistės Victoria pasirodymo akimirkos
„Måneskin“ bosistės Victoria pasirodymo akimirkos
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
На прошлой неделе арт-фабрику Loftas потрясло выступление участницы группы Måneskin Виктории Де Анджелис. Пришедших на концерт поклонников, Виктория встретила приподнятым настроением и зажигательными танцами.

Артистка прилетела в Вильнюс за несколько часов до концерта. Она была удивлена гостеприимством фанатов. Один из них появился с эксклюзивным постером - на нем были написаны любимые слова артистки – "Miss Bit*h". Организаторы утверждают, что Виктория была приятно удивлена, увидев этот плакат.

После этого она сразу отправилась в Loftas, где дала горячий концерт. Однако на этот раз она была не с бас-гитарой, а за диджейским пультом. Виктория своей энергией вовлекла всех в свой озорной и дерзкий техно. Когда заиграла музыка, зал обезумел – фанаты сразу начали танцевать, к ним присоединилась и сама исполнительница.

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