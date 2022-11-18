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В жизни Натальи Водяновой произошла история, достойная экранизации где-нибудь в Бразилии: после 22 лет разлуки нашлась ее младшая сестра Дженна. Об этом супермодель поведала журналу Vogue.
Gatvės stilius
Gatvės stilius
© Vida Press

Согласно озвученной версии, семья Кусакиных (девичья фамилия Водяновой) жила в России бедно, мама поднимала детей одна, а отец их бросил. Ранее весь мир знал, что у Натальи было две родных сестры. О существовании еще одной, младшенькой, никто и не догадывался.

Как рассказала модель, ей было уже 18 лет, когда у мамы появился еще один ребенок. Жили они в крохотной 20-метровой квартире и еле сводили концы с концами. Поэтому Наташа сама предложила родительнице отдать маленькую Дженну на усыновление. Девочку забрала семейная пара из Северной Каролины.

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Долгие годы Водянова пыталась разыскать сестру, но тщетно. Удача улыбнулась ей только после посещения специального сайта, где ищут родственников по анализу ДНК. Оказалось, 22-летняя Дженна все эти годы тоже искала родных. И вот, наконец, сестры встретились.

Но не все так однозначно. В светской тусовке тут же поползли предположения: а не является ли эта Дженна незаконнорожденной дочерью самой Водяновой?

Ведь в 18 лет Наталья уже работала моделью, ее карьера шла в гору и могла закончиться, если бы у девушки появился ребенок. И если предположить, что Дженну родила сама Наталья, а не ее мать, то получается не менее интересный сюжет.

Впрочем, это только догадки светских сплетников, сама Водянова такую версию не подтверждает. Однако Телеграм-паблики наперебой озвучивают именно ее.

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