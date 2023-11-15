"У меня второй месяц трезвости": Алексей Панин рассказал, что после посещения Эстонии бросил пить

„Мы приехали на антивоенный фестиваль, с друзьями, с детьми. Да, я выпил, но Леша Панин выпивающий он не агрессивный, если с ним не ругаться. Я абсолютно добрый, веселый, стихи Есенина читаю. Я почти во всех своих скандалах прав процентов на восемьдесят, но почти всегда я не прав по выходу из этого скандала. Вот был бы человек поумнее, чем я, посдержаннее, он бы повел себя по-другому и не было бы всего этого, а я сразу тельняшку рвать и правду доказывать“, - говорит Алексей Панин в интервью Наташе Влащенко.

„В Эстонии ночью все закрыто, а мне надо было выпить и пойти спать. Там был стриптиз клуб, где меня хорошо встретили, угостили. Я в прекрасном настроении ушел спать. На следующий день повторяется точно такая же история: я откуда-то приехал, мне нужно было опять треснуть и пойти спать. Пошел туда же, где был вчера, но по дороге меня перехватывает зазывала и я оказываюсь в настоящем публичном доме. И происходит ситуация с точностью, но наоборот: если вчера вокруг меня были прекрасные люди, то здесь я выпил и чувствую, что меня начинают разводит. Мне выдали счет на 1500 евро. Я говорю им, мол, ребят, я это и это не заказывал, давайте уберем это из счета, но они отказались. Я несколько раз спросил у них, уверены ли они, они сказали, что уверенны. Я их предупредил, что вам хуже будет, и разнес им барную стойку. Если бы я был трезвый, то этого бы вообще не произошло. В общем, приехали хорошие эстонские полицейские и сказали мне очень культурно, что по их законам меня надо доставить в вытрезвитель на шесть часов, и доставили. Мне выдали матрас, подушку, я пробыл там положенное время, затем меня встретили, обняли, дали бумажку, что я был в вытрезвителе и отпустили“,- вспоминает произошедшее в таллинском стриптиз-баре актер.