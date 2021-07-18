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Американская певица Бритни Спирс заявила, что не будет давать концерты, пока ее финансы и карьера остаются под контролем ее отца Джейми, который с 2008 года является официальным опекуном своей дочери.
Jamie Spearsas ir Britney Spears
Jamie Spearsas ir Britney Spears
© AP / Scanpix

Спирс просит суд отменить опекунство, введенное из-за ее серьезных психологических и финансовых проблем. В начале июля суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить это требование певицы, однако рассмотрение дела продолжается, и ей еще предстоит подать официальное заявление о снятии опеки.

В субботу вечером Спирс опубликовала пост в Инстаграме, в котором довольно резко - часто с использованием нецензурной лексики - выразила недовольство тем, как с ее жизнью и карьерой обращаются сейчас.

"Не ждите, что я буду выступать на каких-то сценах, пока мой папа решает, что мне одевать, что говорить, что делать или что думать! - пишет Спирс. - Я этим занималась последние 13 лет. Лучше уж я буду публиковать видео - ДА - из моей гостиной вместо записей концертов в Лас-Вегасе, где некоторые люди были в такой отключке, что даже не могли пожать мне руку".

Последний живой концерт певицы состоялся в городе Остин, штат Техас, в октябре 2018 года.

"Это опекунство убило мои мечты… Так что у меня есть только надежда - и надежда - это единственная вещь в мире, которую очень трудно убить. Но кое-кто все равно пытается это сделать!!!" - продолжает певица. Очевидно, в ответ на некоторые комментарии в "Инстаграме" к своим предыдущим постам она пишет: "А те женщины, которые говорят, что моя надежда и вера в сказки выглядят странно… а пошли вы […]!

Снова суд

Певица также призналась, что ей не нравится, когда в документальных фильмах о ней демонстрируются "унизительные моменты" из ее жизни, но добавила: "Для меня это все уже давным-давно в прошлом".

В последнее время вышло несколько документальных фильмов о жизни певицы, в том числе "Framing Britney Spears" (он был номинирован на две награды "Эмми"), благодаря которым о ее судьбе начали намного чаще сообщать средства массовой информации. Кроме того, в социальных сетях появилось движение за свободу Бритни (посты с хэштегом #FreeBritney), которое поддержали несколько знаменитостей.

Ранее Бритни призналась, что после просмотра фильма Framing Britney Spears она плакала две недели.

В июне певица впервые выступила в открытом судебном заседании и обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты, вынуждал принимать психотропные препараты и мешал ей завести ребенка от своего друга. Сам Джейми Спирс говорит, что всегда заботился об интересах дочери и желает ей только добра.

В среду Бритни Спирс назначила нового адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. Следующее слушание по ее делу назначено на 29 сентября, оно состоится в Лос-Анджелесе.

Певица также намерена предъявить обвинения своему отцу в том, что он злоупотреблял опекунством.

Сейчас отец Бритни - единственный человек, который может распоряжаться состоянием певицы, которое оценивается в 60 млн долларов. Однако адвокаты Джейми Спирса говорят, что с сентября 2019 года он не занимается делами своей дочери из-за плохого здоровья.

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bbcrussian.com

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