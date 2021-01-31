У известного певца Тимы Белорусских нашли гашиш. Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Сообщается, что гашиш Тима хранил в своей квартире и не планировал его распространять.
Изначально сообщалось, что у Тимы изъяли два килограмма гашиша, которые артист хранил в своем доме в Минске и теперь Тима под домашним арестом.
Позже выяснилось, что следственный комитет Беларуси подтвердил задержание Белорусских, однако уточнил, что у артиста было 0,4 грамма гашиша, а не два килограмма.
"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма", – пояснили в органах, передает Mash.
В комментарии Daily Storm представитель артиста подтвердила эту информацию, а вот сам Тима ее опровергает.
Ребятки, заявляю, что все, что вы читаете — неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом. Наркотики — это плохо, это надо понимать. Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся, — говорит Тима.
Тима Белорусских — известный белорусский певец и рэп-исполнитель. Одна из его самых известных песен — “Мокрые кроссы”, которую артист выпустил в 2018 году. Настоящее имя Тимы — Тимофей Морозов. Парень родился в Минске.
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