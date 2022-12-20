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В Нью-Йорке 30-летняя женщина пробралась в дом актера Роберта Де Ниро и пыталась украсть рождественские подарки, пишет издание TMZ.
Robert De Niro
Robert De Niro
© Vida Press

Инцидент произошел утром 19 декабря. В этот момент Де Ниро находился дома со своей семьей. По данным издания, он услышал шум на первом этаже дома и спустился вниз, что помешало злоумышленнице.

Правоохранители задержали девушку и отметили, что ранее она уже организовывала подобные ограбления.

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