Инцидент произошел утром 19 декабря. В этот момент Де Ниро находился дома со своей семьей. По данным издания, он услышал шум на первом этаже дома и спустился вниз, что помешало злоумышленнице.

Правоохранители задержали девушку и отметили, что ранее она уже организовывала подобные ограбления.