"Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннею агрессию друг к другу… <…> Мы многонациональный народ. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... А вы начинаете гнобить", - заявил Киркоров.
"Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают на их родителей?" - сказал певец в ответ на ранние высказывания главреда RT Маргариты Симоньян.
Ранее Симоньян на российском государственном телевидении высказалась по поводу Максима Галкина, который сейчас находится в Израиле. Недавно он записал видео, в котором раскритиковал действия российских властей в Украине.
В вечерней передаче на канале "Россия-1" Симоньян осудила его критику российской армии и заявила, что, по ее мнению, Галкин - гей, который женился на Алле Пугачевой "для личного обогащения".
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