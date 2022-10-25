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Суд признал песню Oxxxymiron "Последний звонок" экстремистской. Ранее с соответствующим исковым заявлением в суд обратилась прокуратура Москвы.
Rusų reperis Oxxxymiron
Rusų reperis Oxxxymiron
© AFP / Scanpix

Основанием послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой ведомство установило, что в ней "содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте песни "Последний звонок" от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.

Официального клипа на песню нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма "Класс" о двух подростках-изгоях, которые на протяжении всей картины терпят издевательства и в конце концов решают расстрелять одноклассников. В основу сюжета легли события в американской школе "Колумбайн", где двое учеников в 1999 году застрелили 13 человек, а затем покончили с собой.

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Напомним, 7 октября Министерство юстиции РФ включило рэпера Oxxxymiron’а в перечень "иноагентов".

Ранее Oxxxymiron осудил вторжение российских войск в Украину. Он также проводил за рубежом концерты в поддержку украинских беженцев и собирал для них деньги.

В конце августа 2022 года исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера.

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