Основанием послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой ведомство установило, что в ней "содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте песни "Последний звонок" от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.

Официального клипа на песню нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма "Класс" о двух подростках-изгоях, которые на протяжении всей картины терпят издевательства и в конце концов решают расстрелять одноклассников. В основу сюжета легли события в американской школе "Колумбайн", где двое учеников в 1999 году застрелили 13 человек, а затем покончили с собой.

Напомним, 7 октября Министерство юстиции РФ включило рэпера Oxxxymiron’а в перечень "иноагентов".

Ранее Oxxxymiron осудил вторжение российских войск в Украину. Он также проводил за рубежом концерты в поддержку украинских беженцев и собирал для них деньги.

В конце августа 2022 года исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера.