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Еще в начале декабря Тимур Батрутдинов заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас же состояние юмориста ухудшилось и ему понадобилась помощь медиков, передает starhit.
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
© Фото из социальных сетей

В начале болезни комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позже состояние Батрутдинова ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у шоумена 25–50% поражения легких.

Сейчас состояние звезды Comedy Сlub оценивается как среднетяжелое. 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением специалистов.

К слову, комик не выходит на связь с поклонниками с конца ноября. Последнее, о чем заявлял Тимур — так это о постоянном поиске спутницы. В интервью Ляйсан Утяшевой он говорил, что ему все сложнее построить отношения.

"Холостяк" мне подпортил карму в этом отношении. Потому что все знакомства с девушками начинаются с фразы: "А что на "Холостяке" у вас все по-настоящему? А почему Галину не выбрал? А с Бузовой — правда или пиар?" То есть изначально относятся ко мне как к человеку из телевизора, у которого жизнь — заголовки желтых изданий», — откровенничал он.

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