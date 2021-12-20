В начале болезни комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позже состояние Батрутдинова ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у шоумена 25–50% поражения легких.
Сейчас состояние звезды Comedy Сlub оценивается как среднетяжелое. 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением специалистов.
К слову, комик не выходит на связь с поклонниками с конца ноября. Последнее, о чем заявлял Тимур — так это о постоянном поиске спутницы. В интервью Ляйсан Утяшевой он говорил, что ему все сложнее построить отношения.
"Холостяк" мне подпортил карму в этом отношении. Потому что все знакомства с девушками начинаются с фразы: "А что на "Холостяке" у вас все по-настоящему? А почему Галину не выбрал? А с Бузовой — правда или пиар?" То есть изначально относятся ко мне как к человеку из телевизора, у которого жизнь — заголовки желтых изданий», — откровенничал он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Центробанк Литвы уточнил прогноз: цены в 2022 году вырастут еще больше (29)
Инфляция в 2022 году по-прежнему будет высокой и составит...
Аналитик данных: "омикрон" будет распространяться в Литве беспрепятственно (19)
Штамм "омикрон", из-за которого некоторые страны вводят...
В город-сказку Вильнюс: Forbes назвал три причины посетить столицу Литвы (3)
Уже после Дня всех святых Вильнюс начал подготовку к...
Мэр Вильнюса получил две плохие новости (19)
Служба госзакупок провела оценку закупки Вильнюсского...